Уроженец Омской области может стать Уполномоченным по правам человека в Москве

В Мосгордуму внесли кандидатуру омича на пост Уполномоченного по правам человека в столице.

Источник: Reuters

В Мосгордуму направлено предложение о кандидате на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве, сообщается на официальном сайте представительного законодательного органа в минувшую пятницу, 29 мая 2026 года. Согласно приведенной информации, пост может занять уроженец Омской области Андрей Мецлер.

Из открытых источников известно, что 49-летний Мецлер является уроженцем Большереченского района Омской области. С 2007 года он занимал различные должности в учреждениях социальной защиты региона. В середине 2010-х его карьера в той же сфере продолжилась за пределами региона. Так, с 2014 по 2017 годы он руководил ГБУ города Москвы «Дом социального обслуживания “Лосиновский”, после чего возглавил ГБУ города Москвы “Геронтологический центр “Юго-Западный”.

В 2024-м году Андрей Мецлер встал во главе Совета директоров стационарных учреждений социального обслуживания, а в 2025-м вошел в состав комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты города Москвы.