СМИ: Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту

Первые прямые переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов прошли в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. В ответ ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.