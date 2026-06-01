СМИ: Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту

Ранее, в воскресенье, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что поручил военным расширить операцию против движения «Хезболлах» и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
Первые прямые переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов прошли в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. В ответ ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.