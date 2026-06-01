Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту

Власти Израиля запросили у США разрешение на расширение ударов по Бейруту. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Источник: AP 2024

Как отмечается в публикации, «высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США, чтобы те разрешили Армии обороны Израиля расширить удары по Бейруту».

Ранее, в воскресенье, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что поручил военным расширить операцию против движения «Хезболлах» и усилить контроль над территориями в южном Ливане.

Первые прямые переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов прошли в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. В ответ ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.