Киевский режим решил встретить Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя удар ВСУ по Геническу дипломат отметила, что действия Киева противоречат гуманитарным и общечеловеческим ценностям.
Захарова в качестве примеров привела украинские атаки на мирных граждан, удары в памятные даты и ряд других действий, которые противоречат декларируемым европейским ценностям.
«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала она.
Захарова назвала это проявлением открытой террористической сущности и отказом от цивилизационных ценностных ориентиров.
Напомним, украинские военные нанесли удар по многоквартирным жилым домам в Геническе. В результате атаки погиб ребенок. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, еще 11 человек получили ранения.
Все пострадавшие были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко заявил, что удар был нанесен по району, где отсутствовали военные объекты.
Ранее, в ночь на 22 мая, под удар беспилотников киевского режима попал колледж в Старобельске. Повреждения получили учебный корпус и общежитие, в котором на тот момент находились студенты.
Атака украинских нацистов носила целенаправленный характер. В результате удара погиб 21 человек. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что рядом с колледжем не было военных объектов. По его словам, удар не был случайным, а действия Киева не останутся без ответа.
Позднее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Луганск во время акции памяти, посвященной погибшим в Старобельске. Депутат Народного Совета ЛНР Андрей Самойлов назвал произошедшее террористическим актом. Подобные атаки свидетельствуют о пренебрежении человеческими жизнями.