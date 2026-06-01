Более 200 человек погибли при атаках США на суда в водах Южной Америки

Армия США называла целью кампании ликвидацию «наркотеррористов» и обеспечение безопасности страны от наркотиков. Эксперты, опрошенные NYT, сходятся во мнении, что нет никаких доказательств того, что эта кампания как-то повлияла на объемы кокаина, поступающего в Соединенные Штаты из Южной Америки. Как отмечает издание, кампания привела к тому, что рыбаки из Эквадора и Колумбии массово отказываются от промысла, так как их лодки внешне неотличимы от катеров контрабандистов.