Депутат Якубовский: тамбурную дверь нельзя ставить без решения общего собрания

Тамбурную дверь в многоквартирном доме нельзя ставить только по договорённости с соседями — решение должно приниматься на общем собрании собственников, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Он напомнил, что общий коридор и лестничная площадка не принадлежат только тем квартирам, которые находятся рядом, — это общее имущество всех собственников дома.
«Перед установкой нужно проверить, не перекроет ли дверь доступ к электрощитам, счётчикам, стоякам, пожарному оборудованию, не помешает ли эвакуации и работе аварийных служб. Если за дверью остаются общедомовые коммуникации, доступ к ним должен быть обеспечен», — пояснил депутат.
По его словам, следует вынести вопрос на общее собрание собственников, показать конкретную схему установки и сразу определить порядок доступа для управляющей организации, аварийных служб и жителей, чьи интересы могут быть затронуты.
«Если дверь фактически отсекает часть общего коридора в пользование нескольких квартир, вопрос становится ещё более чувствительным, потому что речь уже идёт об ограничении доступа к общему имуществу», — заключил Якубовский.
