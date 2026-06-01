ВСУ от действий «Южной» за сутки потеряли 32 блиндажа с пехотой

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи Starlink, а также 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи БПЛА, шесть терминалов Starlink, девять наземных робототехнических комплексов. Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 11 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.