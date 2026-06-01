Times: Британия наращивает запасы ракет для борьбы с Ираном

Великобритания увеличивает запасы ракет малой дальности Martlet, предназначенных для систем противовоздушной обороны. По данным газеты Times, такие меры предпринимаются на фоне роста напряженности и возможных угроз со стороны Ирана.
Сообщается, что речь идет о закупке значительного количества современных ракет, способных эффективно перехватывать беспилотные летательные аппараты. Усиление арсенала связано с опасениями возможных атак на объекты союзников Великобритании в ближневосточном регионе.
Ожидается, что новые партии вооружения в ближайшие месяцы начнут поступать в распоряжение британских подразделений, размещенных на Ближнем Востоке. Это должно повысить уровень защиты военных баз и укрепить оборонные возможности страны в регионе.
Ранее в Минобороны Британии сообщили о планах направить Украине 650 многоцелевых ракет Martlet стоимостью 213 миллионов долларов. В ведомстве указали, что первая партия таких снарядов, предназначенных «для поддержки ПВО», должна быть поставлена Киеву до конца текущего года.