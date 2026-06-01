В Красноярском крае стартовал региональный этап игры «Зарница 2.0»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре патриотического воспитания «Юнармия» стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревнованиях участвуют 180 школьников и студентов из 10 муниципальных округов Красноярского края.
В течение двух дней участники проходят испытания по начальной военной подготовке, командные соревнования и тактическую игру на местности. Ребята соревнуются в строевой, огневой и тактической подготовке, оказании первой помощи, марш-броске, радиационной и химической защите, а также попробуют себя в роли операторов БПЛА, медиков, саперов, связистов и военкоров.
«Этой игре больше 60 лет — в разные годы появлялись новшества, но суть осталась прежней. В первую очередь “Зарница” — это испытание характера. Здесь проверяются воля, дисциплина и смелость. Побеждают те, кто умеют добиваться целей, работать в команде, брать на себя ответственность. Все эти качества пригодятся в учёбе, профессии и жизни. У вас есть с кого брать пример — равняйтесь на героев нашей страны, которые победили фашизм, и на тех, кто сегодня приумножает славу России, выполняя задачи специальной военной операции. Спасибо организаторам, педагогам и наставникам. Вы вкладываете силы в то, чтобы молодёжь росла с пониманием долга, уважением к исторической правде, готовностью защищать Родину. Желаю честной борьбы, крепкого командного духа и, конечно, победы!», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, открывая региональный этап.
В 2026 году заявки на участие в игре подали почти 80 тысяч школьников и студентов СПО со всего края. Более 12 тысяч человек прошли муниципальные этапы, а 810 участников вышли в зональные группы.
Добавим, победители регионального этапа представят Красноярский край на окружных и затем всероссийских соревнованиях. Финал игры пройдет в сентябре в Волгограде.