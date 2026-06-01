Боец Дуванов: в Новоподгородном уничтожено большое количество расчетов БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска для продвижения в селе Новоподгородное Днепропетровской области уничтожили большое количество операторов БПЛА ВСУ. Об этом рассказал ТАСС оператор из разведывательной роты 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Дуванов.
«В этом населенном пункте операторов [БПЛА ВСУ] выявлено и уничтожено большое количество. Благодаря этому нашим товарищам было проще зайти туда и закрепиться на позициях», — рассказал командир.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.
