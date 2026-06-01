Командир Чапаев: в Днепропетровской области ВСУ переодеваются в форму ВС РФ

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Переодетый командир одной из групп ВСУ был уничтожен при попытке проникнуть в тыл позиций ВС РФ, рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев.
«Бывали случаи, что солдаты [РФ] встречали в упор противника. Противник, как правило, использует нашу форму. Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к Новоподгородному], мы его вычислили и ликвидировали. Он был переодет в нашу форму, двигался по лесополосам в нашу сторону», — рассказал Чапаев.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.