Число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в ДРК достигло 282

Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) заявил, что число официально подтверждённых случаев заражения Эболой в стране достигло 282.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на отчёт медицинского ведомства, вспышка лихорадки Эбола продолжает в основном затрагивать провинцию Итури — там зафиксировано 264 из 282 подтверждённых случаев. Ещё 15 случаев — в провинции Северное Киву и три — в провинции Южное Киву.
К настоящему моменту 42 человека скончались, двое выздоровели, а 238 человек продолжают лечиться.
Ранее врач из Кампалы Элайджа Кииза сообщил, что число погибших от лихорадки Эбола в Уганде превышает официальные данные Всемирной организации здравоохранения.