Командир Чапаев: ВС РФ боях за Новоподгородное уничтожили схроны с БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА уничтожили в селе Новоподгородное в Днепропетровской области схроны украинских войск с беспилотниками и боекомплектом. Как рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев, склады ВСУ оборудовали в подвалах домов.
«У них были полные подвалы с “птицами” новыми, с боекомплектом. Загоняли туда КВНы — тип БПЛА “Князь Вандал Новгородский”, [мы] отрабатывали по ним», — рассказал командир.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.