Боец Крестьянинов: ВС РФ в боях применили снаряды с замедленным взрывателем

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска в боях за село Новоподгородное в Днепропетровской области использовали артиллерийские снаряды с замедленным взрывателем. Об этом рассказал ТАСС офицер по наведению и целеуказанию штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Владислав Крестьянинов.