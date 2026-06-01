Боец Крестьянинов: ВС РФ в боях применили снаряды с замедленным взрывателем

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска в боях за село Новоподгородное в Днепропетровской области использовали артиллерийские снаряды с замедленным взрывателем. Об этом рассказал ТАСС офицер по наведению и целеуказанию штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Владислав Крестьянинов.
«Если брать в расчет артиллерию, в основном использовались снаряды на замедленном взрывателе, чтобы несколько накатов разворошить», — рассказал боец.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.