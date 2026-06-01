Чернышов предложил маркировать продукты с удешевлённым составом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать производителей сообщать о замене ингредиентов более дешёвыми аналогами, соответствующее обращение направлено министру.

Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что некоторые производители сохраняют упаковку и название, но ухудшают качество: добавляют заменители молочного жира, искусственные ароматизаторы, уменьшают долю ключевого сырья. Формально состав указан, но покупатель не может оперативно заметить подмену.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции», — сказано в письме.

Автор инициативы предлагает ввести на лицевой стороне упаковки специальную маркировку. Среди вариантов: «Использованы более дешёвые ингредиенты» или «Рецептура изменена для снижения стоимости товара».

Ранее Чернышов выступил с инициативой указывать на продуктах дату приготовления и дату фасовки.