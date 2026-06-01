Супероружие Ирана напугало США: ракету Fateh невозможно перехватить

«У США могут быть большие проблемы из‑за того, что у Ирана есть хорошие современные ракеты Fattah и Fateh, которые могут нанести ощутимый урон. Добьются ли американцы своей цели в войне на Ближнем Востоке — вопрос открытый, потому что это достаточно сложная ситуация, Иран оказался крепким орешком. Самое главное, никто там сдаваться не собирается. Это ключевой момент», — сказал он.
Кнутов обратил внимание, что ракеты Fateh практически невозможно сбить.
«Это гиперзвуковая ракета, но у неё особая траектория. Она летит по баллистической траектории 30−40 километров, маневрируя с большой скоростью, — её практически невозможно сбить. Этот боеприпас маневрирует при выходе на цель и имеет высокую точность поражения. Дальность у этих ракет небольшая, порядка 200−300 километров, но иранцы эти ракеты успешно применяют для поражения целей. Их могут использовать для ударов по американским базам, аэродромам в Омане и Саудовской Аравии. Авианосцы, поскольку они в движении, эти ракеты поразить не могут, но могут отогнать, вынудить отойти на дальнее расстояние», — объяснил военный эксперт.
Кнутов добавил, что США, в свою очередь, вооружили эсминцы, которые находятся у берегов Омана, боевыми лазерами.
«Два эсминца там будут находиться в районе Ирана, вооружённые лазерами: один ослепляет дроны, другой сжигает. Эти корабли будут прикрывать авианосные ударные группы от иранских дронов и ракет», — уточнил он.
Таким образом, несмотря на переговоры о возможности подписания мирного соглашения, и Иран, и США активно готовятся к новой волне боевых действий. Большинство экспертов уверены, что эскалация на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени.