Командир Чапаев: освобождение Новоподгородного открывает дорогу на узел ВСУ

Военный отметил, что контроль над населенным пунктом также позволит двигаться от него на запад вдоль железной дороги.

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Освобождение села Новоподгородное в Днепропетровской области открывает российским войскам дорогу на крупный узел ВСУ в Межевой, а также позволяет двигаться на запад вдоль железной дороги. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев.

«Новоподгородное дает нам проход по железной дороге далее на запад, и плюс на север — Райполе, Межевая — узел противника», — рассказал командир.

29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.