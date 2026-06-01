Командир Чапаев: освобождение Новоподгородного открывает дорогу на узел ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Освобождение села Новоподгородное в Днепропетровской области открывает российским войскам дорогу на крупный узел ВСУ в Межевой, а также позволяет двигаться на запад вдоль железной дороги. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев.