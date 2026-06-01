JP: Израиль попросил США разрешить более масштабные удары по Ливану

Израиль обратился к США с просьбой разрешить ЦАХАЛу расширить масштабы ударов по ливанскому Бейруту. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, израильские власти рассчитывают на одобрение Вашингтона из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также в диалоге Израиля и Ливана.