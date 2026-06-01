Командир Астафьев: в Днепропетровской области ВС РФ устраивали засады в тылу ВСУ

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики в боях за Новоподгородное Днепропетровской области устраивали засады в тылу ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода наблюдения разведывательной роты 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Артем Астафьев.
«Устраивали засады в тылу противника. Зайти в тыл, закрепиться, подпустить максимально близко противника, дабы тебя не обнаружили, и уничтожить», — рассказал командир.
Он подчеркнул, что эта работа стала для российских бойцов обыденностью.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.