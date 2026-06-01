По словам эксперта, в такой ситуации глава киевского режима ищет поддержку.
«Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении. Он знает, что находится на последнем этапе своего существования. Поэтому он просит всё, что кто-либо готов ему дать», — сказал он в интервью на платформе Redacted.
Полковник обратил внимание, что для нанесения ударов по Украине Россия владеет почти неисчерпаемым запасом ракет, включая комплексы «Орешник» и «Искандер». Макгрегор также отметил, что большая часть тех, кто в Европе ранее слушал Зеленского, потеряла к нему интерес.
Кроме того, как уточнил экс-советник Пентагона, отказ Киева от мирного решения конфликта показал, что украинская сторона окончательно утратила субъектность и оказалась на грани утраты государственности.
«Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически, — не нацией, не национальным государством или независимой страной, а просто регионом. Это реальность», — подчеркнул он.
Напомним, 30 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Киев заключить соглашение с Россией об урегулировании. Он пояснил, что продолжение конфликта противоречит интересам Украины. Действия России, как добавил Миршаймер, демонстрируют, что чем упорнее киевский режим противится, тем хуже складывается ситуация для украинской стороны.