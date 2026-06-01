Макгрегор: Зеленский в панике из-за способности РФ наносить мощные удары

Полковник США Дуглас Макгрегор отметил, что Украина окончательно утратила субъектность и оказалась на грани утраты государственности.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский находится в состоянии паники из-за возможности мощных ракетных ударов России по территории Украины вплоть до Львова, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, в такой ситуации глава киевского режима ищет поддержку.

«Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении. Он знает, что находится на последнем этапе своего существования. Поэтому он просит всё, что кто-либо готов ему дать», — сказал он в интервью на платформе Redacted.

Полковник обратил внимание, что для нанесения ударов по Украине Россия владеет почти неисчерпаемым запасом ракет, включая комплексы «Орешник» и «Искандер». Макгрегор также отметил, что большая часть тех, кто в Европе ранее слушал Зеленского, потеряла к нему интерес.

Кроме того, как уточнил экс-советник Пентагона, отказ Киева от мирного решения конфликта показал, что украинская сторона окончательно утратила субъектность и оказалась на грани утраты государственности.

«Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически, — не нацией, не национальным государством или независимой страной, а просто регионом. Это реальность», — подчеркнул он.

Напомним, 30 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Киев заключить соглашение с Россией об урегулировании. Он пояснил, что продолжение конфликта противоречит интересам Украины. Действия России, как добавил Миршаймер, демонстрируют, что чем упорнее киевский режим противится, тем хуже складывается ситуация для украинской стороны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше