СберСтрахование: мальчиков страхуют в два раза чаще, чем девочек

Российские родители почти вдвое чаще оформляют страховку для сыновей, чем для дочерей, а самыми востребованными программами остаются защита от спортивных травм и укусов клещей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «СберСтрахования».
Аналитики компании выяснили, что за пять месяцев 2026 года число детских полисов выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Чаще всего полисы оформляли для детей 9−14 лет — на них пришлось 61% договоров. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек — 64% от всех полисов против 36%», — сообщает страховщик.
Всего в январе-мае заключено 469 тыс. договоров по программам защиты от несчастных случаев, укусов клещей и инцидентов в путешествиях. Из них 370 тыс. полисов приобретены для юных спортсменов, ещё 6 тыс. — для защиты от бытовых травм.
На втором месте по количеству оформлений — полисы защиты от укусов клещей: для детей заключили более 75 тыс. таких договоров, что на 49% больше, чем годом ранее. Число застрахованных несовершеннолетних путешественников выросло на 12% и составило 17 тысяч.
