Юрист Палюнин: при неуплате алиментов мера ответственности нарастает

Неуплата алиментов является длящимся правонарушением с нарастающей мерой ответственности. Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.
По его словам, сначала для должника наступает административная ответственность.
«По ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП России должника привлекут, если он без уважительных причин не платил алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства», — отметил он.
При этом сумма долга здесь значения не имеет, подчеркнул специалист.
«Наказание по этой статье — обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от десяти до 15 суток, либо штраф в размере 20 тыс. рублей для лиц, к которым не могут быть применены работы или арест», — поделился он.
Эксперт дополнил, что уважительными причинами суды признают тяжёлую болезнь, задержку выплаты зарплаты работодателем, технические ошибки банка или призыв на военную службу.
Если же должник уже привлекался по этой статье и в период, когда он считается подвергнутым административному наказанию, продолжает уклоняться, в дело вступает Уголовный кодекс, продолжил Палюнин.
«Ч. 1 ст. 157 УК России предусматривает ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин. При этом следствие должно доказать, что должник имел реальную возможность выплачивать алименты, но умышленно уклонялся», — пояснил юрист.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года, но на практике чаще назначают исправительные или принудительные работы, рассказал он.
«Полное погашение задолженности при этом позволяет прекратить уголовное дело в связи с возмещением причинённого вреда, что не влечёт судимости», — отметил собеседник RT.
По его словам, главными рычагами давления являются обеспечительные меры, которые вводятся до возбуждения административного или уголовного дела.
«Ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” позволяет судебному приставу ограничить выезд должника за границу при сумме долга свыше 10 тыс. рублей… Ст. 67.1 того же закона даёт приставу право временно приостановить действие водительских прав должника при задолженности по алиментам», — объяснил эксперт.
Кроме того, параллельно пристав запускает меры принудительного исполнения: арест счетов, обращение взыскания на зарплату и пенсию, арест и реализация имущества.
«Если должник скрывается, его объявляют в розыск. Все сведения о должниках, находящихся в исполнительном производстве, уже сегодня публикуются в открытом реестре на сайте ФССП России, что создаёт репутационные риски и влияет на кредитную историю», — заключил Палюнин.
