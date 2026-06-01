Jerusalem Post: Израиль попросил у США разрешение на удары по Бейруту

Израильские власти обратились к Соединённым Штатам с просьбой согласовать возможность расширения военных операций в районе Бейрута. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильском руководстве.
По имеющейся информации, соответствующий запрос был направлен на уровне высокопоставленных представителей обеих стран. Речь идет о потенциальном увеличении масштабов ударов, которые проводит израильская армия.
Подробности обсуждений и возможные решения пока не раскрываются. Официальных заявлений сторон по этому поводу на данный момент не поступало.
Ранее стало известно, что под контроль ЦАХАЛ перешла ливанская крепость крестоносцев Бофор, расположенной на важной стратегической высоте к северу от реки Литани.