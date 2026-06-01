Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи

Согласно анализу перемещения смартфонов, ежегодный поток нарушителей в закрытый период составляет от 8 до 12 тыс. человек. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь (прямо перед открытием сезона) и сентябрь (сразу после его закрытия). Примечательно, что более половины экстремалов — это люди в возрасте 50 лет и старше. Исследование основано на данных с 93 млн смартфонов японских пользователей и не учитывает иностранных туристов, на долю которых в разрешенный сезон обычно приходится от 20% до 50% всего потока.