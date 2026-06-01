Геоданные раскрыли масштаб нелегального альпинизма на Фудзи

Ежегодно в период, когда восхождения на гору Фудзи официально запрещены, туда поднимаются не менее 10 тысяч человек, а действующие запреты и закрытие дорог не останавливают нарушителей. Это следует из результатов совместного исследования газеты Yomiuri Shimbun и токийской IT-компании Location AI, проанализировавших данные геолокации.

Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. К вершине ведут четыре маршрута. В межсезонье риск несчастных случаев там резко возрастает, поэтому власти префектур Сидзуока и Яманаси перекрывают все пути заграждениями в соответствии с Законом о дорогах, который предусматривает штрафы. Альпинистов также настоятельно призывают воздерживаться от подъема вне обозначенных троп.

Однако статистика показывает, что эти меры не работают. По данным полиции обеих префектур, с 2019 по 2025 год в межсезонье на Фудзи пострадали 79 человек, 19 из которых погибли. При этом ни центральное правительство, ни местные муниципалитеты до сих пор не располагали информацией о фактическом числе нелегальных туристов.

Согласно анализу перемещения смартфонов, ежегодный поток нарушителей в закрытый период составляет от 8 до 12 тыс. человек. Пик нелегальных восхождений приходится на июнь (прямо перед открытием сезона) и сентябрь (сразу после его закрытия). Примечательно, что более половины экстремалов — это люди в возрасте 50 лет и старше. Исследование основано на данных с 93 млн смартфонов японских пользователей и не учитывает иностранных туристов, на долю которых в разрешенный сезон обычно приходится от 20% до 50% всего потока.