Рубио провел переговоры с Ауном и Нетаньяху, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
«Госсекретарь Марко Рубио за последние 48 часов провел переговоры как с ливанским президентом Джозефом Ауном, так и с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы попытаться продвинуть новую инициативу по прекращению огня», — написал Равид в соцсети Х.
Новое предложение США, по словам журналиста, в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения «Хезболллах». В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение «Хезболлах» в ответ проводит боевые операции против израильских сил.