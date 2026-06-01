Российские десантники с помощью дрона уничтожили броневик ВСУ Hummer

ГЕНИЧЕСК, 1 июн — РИА Новости. Десантники российской группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме «свободной охоты» в сумерках, выявили и уничтожили тяжелую боевую бронированную машину ВСУ производства США Hummer, дополнительно усиленную пассивной антидроновой защитой, сообщил РИА Новости замкомбата войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Скала».
«Сожгли не так давно Hummer — автомобиль, который поставлен из США. На таких машинах не ездят простые мобилизованные, которых мобилизовали ТЦКшники. Это именно военный бронированный Hummer, но плюсом еще был обварен “мангалом”. Сначала попали ему в двигатель, после чего он остановился», — сказал замкомбата.
По словам офицера, Hummer появился в сумерках и выдвигался утром с каким-то имуществом. «У меня находился ударный коптер в небе в “свободной охоте”. Он разведывал логистические маршруты, по которым передвигается противник», — рассказал боец.
«Личный состав спешивался. И уже второй и третий квадрокоптер ударного типа добили, сожгли этот автомобиль», — пояснил военный.