Axios: США предложили Израилю и Ливану новую инициативу о прекращении огня

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ взял под контроль Бофор — заложенный в XII веке замок крестоносцев, занимающий господствующую высоту на уровне 300 м. Он находится севернее реки Литани, в 100 км к югу от Бейрута. С холма, где возвышаются развалины средневековой крепости, открывается обзор на многие районы Южного Ливана и северной части Галилеи. Израиль уже контролировал эту стратегически важную точку с 1982 по 2000 год.