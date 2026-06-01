Axios: США предложили Израилю и Ливану новую инициативу о прекращении огня

«Для продвижения этих (израильско-ливанских — прим. ТАСС) переговоров США предложили, чтобы в качестве первого шага [радикальное шиитское движение] “Хезболлах” прекратило все атаки на Израиль. Взамен Израиль воздержится от эскалации конфликта в Бейруте», — говорится в публикации.
Как отметил источник, за последние 48 часов Рубио провел телефонные разговоры как с президентом Ливана Джозефом Ауном, так и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Собеседник Равида утверждал, что лидер Ливана попытался продвинуть эту инициативу, однако ответ председателя ливанского парламента Набиха Берри «был уклончивым и разочаровывающим». Спикер заявил, что может гарантировать то, что «Хезболлах» будет соблюдать условия прекращения огня. Однако он призвал к тому, чтобы первым боевые действия приостановил Израиль.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ взял под контроль Бофор — заложенный в XII веке замок крестоносцев, занимающий господствующую высоту на уровне 300 м. Он находится севернее реки Литани, в 100 км к югу от Бейрута. С холма, где возвышаются развалины средневековой крепости, открывается обзор на многие районы Южного Ливана и северной части Галилеи. Израиль уже контролировал эту стратегически важную точку с 1982 по 2000 год.