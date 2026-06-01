США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне, заявили в НАСА

Гарсиа-Галан: НАСА планирует использовать ИИ при создании лунной базы.

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

«ИИ — это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон — обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», — заявил Гарсия-Галан.

По словам представителя НАСА, в настоящее время агентство находится еще на начальном этапе проекта строительства лунной базы, поэтому работа ведется методом проб и ошибок.

«Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем: определяем, какие системы нам нужны, какие инструменты на них устанавливать», — добавил он.

В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
