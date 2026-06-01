США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне, заявили в НАСА

В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.