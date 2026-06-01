На Алтае десятилетний волонтер льет окопные свечи

«Юный волонтер из алтайского села Калманка льет окопные свечи и формирует бойцам СВО перекусы. Он находится за тысячи километров от линии фронта, но его помощь всегда рядом. Четвероклассник Максим уже полгода помогает защитникам Родины», — говорится в сообщении.