На Алтае десятилетний волонтер льет окопные свечи

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. Десятилетний волонтер из Алтайского края льет окопные свечи и плетет маскировочные сети для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
«Юный волонтер из алтайского села Калманка льет окопные свечи и формирует бойцам СВО перекусы. Он находится за тысячи километров от линии фронта, но его помощь всегда рядом. Четвероклассник Максим уже полгода помогает защитникам Родины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик помогает участкам СВО вместе с семьей, также они плетут маскировочные сети.
«А еще десятилетний волонтер стал примером для своих одноклассников. Глядя на Максима, они тоже стали помогать фронтовикам. Народный фронт говорит спасибо ребенку с большим сердцем», — отмечают в «Народном фронте».