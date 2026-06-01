Президентские выборы в Колумбии переходят во второй тур

Лидером первого тура стал представитель оппозиционного движения «Твёрдо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлья. За него проголосовали 43,73% избирателей. Этого результата оказалось недостаточно для победы в первом туре.
Вторую строчку занял кандидат от правящей левой коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда. Он набрал 40,91% голосов.
Второй тур президентских выборов назначили на 21 июня. Как отмечает CNN, борьба развернётся между кандидатами с принципиально разными политическими взглядами. Издание указывает, что предстоящая кампания обещает стать одной из самых напряжённых и поляризованных.
Весной президент Колумбии Густаво Петро заявил о давлении со стороны США на страны Латинской Америки. По его словам, после включения в американский санкционный список он пришёл к выводу, что механизм борьбы с наркоторговлей Вашингтон использует в политических целях.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.