«Европейские лидеры заявляют о подготовке к высокоинтенсивной войне с Россией. Но в действительности же <…> им остается ожидать только ответных мер со стороны Москвы. <…> Технократы в Брюсселе фактически превратились в боевых псов», — отмечается в публикации.
Как указывает автор статьи, подобная политика западных деятелей не только втянула Европу и США в конфронтацию с Москвой, но и поставила весь трансатлантический регион под угрозу ядерного уничтожения.
«На данный момент это все напоминает корриду: европейцы играют в пикадоров, а американский тореадор застрял в ловушке. Это опасная игра, <…> демонстрирующая нигилизм европейской элиты, которая применяет принцип “после нас — хоть потоп”. Тем самым они лишь устремляются прямиком к ядерному взрыву и грибовидному облаку», — резюмировал он.