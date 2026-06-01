Суперракеты против бомбардировщиков: Иран и США готовы начать новую войну

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. На фоне сообщений о продолжающихся переговорах по мирному соглашению поступает информация об ударах со стороны США по грузовому судну, направлявшемуся в один из иранских портов. В свою очередь, Тегеран заявил, что сбил очередной американский ударный БПЛА MQ‑1 Predator. Также на днях Иран в ответ на обстрел своей территории успешно поразил американскую базу в Кувейте.
Что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и как дальше будет развиваться ситуация, раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Думаю, что обе стороны активно готовятся к боевым действиям. Иран, как полагают некоторые источники, уже на 90% восстановил ракетный потенциал и подземные предприятия, которые выпускают ракеты. Заново прорыты тоннели, подземные хранилища, в которых хранятся пусковые установки с ракетами разного типа. Иран, с военной точки зрения, чувствует себя более‑менее благоприятно и готов к боевым действиям», — объяснил он.
Кнутов обратил внимание на то, что США на сегодняшний день оказываются в крайне тяжёлом положении.
"Что касается США, они, с одной стороны, провели перегруппировку сил. С другой стороны, американцы понимают, что без наземной операции им не справиться с Ираном, а наземная операция будет сопряжена с колоссальными потерями.
Поэтому США пытаются найти общий язык, в том числе с помощью Китая. Основной целью визита Трампа была договорённость по Ирану в обмен на определённые преференции. Есть вероятность, что Китай попытается как‑то повлиять на Иран, поэтому и ходит разговор о том, что Иран передаст уран туда. Но это ещё тоже большой вопрос, устроит ли это США, поскольку ни один из вопросов, из‑за которых начался конфликт, не решён. Более того, Ормузский пролив заблокирован", — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации высока вероятность эскалации. Самый большой риск, по его словам, — в возможности применения тактического ядерного оружия.
"Если Иран не подпишет соглашение, когда в течение 60 дней будут вестись переговоры по ядерной программе и ракетной программе, то, думаю, будет эскалация в виде ковровых бомбардировок Ирана, ударов по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики и другим объектам.
Но одновременно это приведёт к тому, что Иран нанесёт удар и по Оману — ближайшему союзнику США, — и по Эмиратам, которые являются союзниками США и Израиля, и ряду других стран.
Главная проблема — чтобы Трамп не сорвался на применение тактического ядерного оружия. Такой вариант существует, и до этого он заявлял, что сделает так, что Иран перестанет существовать, древняя цивилизация просто сгорит. Вероятнее всего, он говорил о возможном применении тактического ядерного оружия, от чего его потом отговорили", — объяснил свою позицию Кнутов.