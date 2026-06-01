Юрист Хаминский: изменение внешности может стать поводом для замены паспорта

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, какие изменения во внешности потребуют замены паспорта.
«Основанием для замены паспорта является именно “существенное изменение внешности в связи с перенесённым заболеванием либо медицинским вмешательством”, то есть внешность должна измениться в результате либо заболевания, либо медицинского вмешательства, — пояснил он.
По его словам, закон не содержит точных критериев существенного изменения внешности, поэтому решение фактически принимается индивидуально, и органы внутренних дел ориентируются на то, можно ли без сомнений установить личность по фотографии.
«К таким изменениям можно отнести появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз, если оно кардинально меняет облик, значительные изменения лица вследствие болезней», — поделился юрист.
При серьёзных переменах могут возникнуть такие проблемы, как отказ в банковском обслуживании, сложности при посадке на самолёт или проверке документов, предупредил он.
«Законодательство обязывает заменить паспорт в течение 90 дней, если внешность изменилась до неузнаваемости из-за перенесённого заболевания или медицинского вмешательства. Использование старого документа в таком случае незаконно и грозит штрафом до 3 тыс. рублей», — заключил Хаминский.
Ранее юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Алёна Никитина рассказала, что в России за утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 рублей.