Военный с позывным Донор назвал «ПВХ-1» самым востребованным дроном СВО

Дрон «ПВХ-1» является самым востребованным в российских войсках благодаря своей простоте и многофункциональности, сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.
Об этом Донор рассказал РИА Новости.
«Самый востребованный сейчас “ПВХ-1”. Он максимально удобный, дешёвый и простой», — сказал он.
Военнослужащий отметил, что это многоцелевой беспилотник, который может выполнять функции ударного дрона, вести разведку и осуществлять дистанционное минирование. В войсках «ПВХ-1» используется уже не первый год и имеется в достаточном количестве.
Ранее командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот рассказал, что украинские боевики стали редко использовать дроны типа «Лютый» для ударов по российским территориям, потому что они сразу сбиваются FPV-перехватчиками «Ёлка».