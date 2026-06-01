ТАСС: элита ВСУ устраивает состязания, когда бьет по мирным жителям

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России для повышения показателей отчетности перед своим руководством. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Элитные подразделения ВСУ украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ.