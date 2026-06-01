Российские военные назвали главные преимущества беспилотника «ПВХ-1»

Беспилотник «ПВХ-1» остается одним из самых востребованных дронов в российских войсках. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.
По его словам, востребованность аппарата связана с простотой конструкции, удобством эксплуатации и невысокой стоимостью.
Военнослужащий отметил, что «ПВХ-1» относится к многоцелевым беспилотникам. Такой аппарат может применяться для выполнения ударных задач, ведения разведки, а также дистанционного минирования.
Как уточнил Донор, дрон используется в войсках уже не первый год. По словам военнослужащего, подразделения обеспечены такими беспилотниками в достаточном количестве.
