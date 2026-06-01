Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные назвали главные преимущества беспилотника «ПВХ-1»

Беспилотник «ПВХ-1» остается одним из самых востребованных дронов в российских войсках.

Беспилотник «ПВХ-1» остается одним из самых востребованных дронов в российских войсках. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор.

По его словам, востребованность аппарата связана с простотой конструкции, удобством эксплуатации и невысокой стоимостью.

Военнослужащий отметил, что «ПВХ-1» относится к многоцелевым беспилотникам. Такой аппарат может применяться для выполнения ударных задач, ведения разведки, а также дистанционного минирования.

Как уточнил Донор, дрон используется в войсках уже не первый год. По словам военнослужащего, подразделения обеспечены такими беспилотниками в достаточном количестве.

Читайте также: Рабовладелец Александр Комин построил подземную тюрьму рядом с жилыми домами.