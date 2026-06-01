Президент Сирии попросил Трампа снять санкции

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Руководители государств обсудили последние события и ситуацию на Ближнем Востоке. Господин аш-Шараа также сказал своему коллеге, что снятие американских санкций очень поможет Сирии.
Отмена оставшихся санкций будет основным шагом для возобновления активности сирийской экономики и улучшения условий жизни граждан, сказал президент. Господин аш-Шаара также уверил что это поможет привлечь инвестиции в регион, передает его слова пресс-служба канцелярии сирийского президента в соцсети X.
Реакцию Дональда Трампа на эти слова в канцелярии не раскрыли. В ведомстве сообщили, что он выразил заинтересованность в том, как развиваются события в регионе, и подчеркнул важность стабильности процессов восстановления Сирии. Политики договорились созваниваться в будущем.
Американские санкции против Сирии частично были сняты в 2025 году после падения режима Башара Асада. Тогда была разрешена передача сирийской стороне американских товаров и технологий гражданского назначения. Часть санкций продолжает действовать.
Reuters пишет, что США снимать санкции с Сирии не хотят. Вашингтон утверждает, что санкции продолжат действовать против бывшего главы Сирии Башара Асада и его окружения, а также против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, контрабандистов наркотиков и других людей, которые, по мнению США, дестабилизируют ситуацию в регионе.
При этом власти Штатов сейчас пересматривают статус Сирии как государства — спонсора терроризма, который накладывает жесткие ограничения на предоставление американской внешней помощи, оборонный экспорт и определенные финансовые операции. Снятие оставшихся санкций повсеместно рассматривается как ключевое условие для успешной работы нового правительства Сирии, отмечает Reuters.