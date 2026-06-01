Президент Сирии попросил Трампа снять санкции

Reuters пишет, что США снимать санкции с Сирии не хотят. Вашингтон утверждает, что санкции продолжат действовать против бывшего главы Сирии Башара Асада и его окружения, а также против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, контрабандистов наркотиков и других людей, которые, по мнению США, дестабилизируют ситуацию в регионе.