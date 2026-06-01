Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в армию людей независимо от их состояния здоровья. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, который, по данным агентства, сдался в плен российским военным в Сумской области.
По словам пленного, сотрудники ТЦК забирают в войска самых разных людей, включая пожилых, больных и физически ослабленных граждан.
Он также утверждает, что среди мобилизованных встречаются люди с наркотической зависимостью. В качестве примера военнослужащий рассказал об одном из сослуживцев, которому, по его словам, потребовалась госпитализация.
Кроме того, Кадунов заявил, что в украинской армии существуют специальные курсы для военнослужащих с зависимостью. По его словам, в ходе таких программ им постепенно снижают дозировку употребляемых веществ.
