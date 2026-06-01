Меркурис: атака на ЗАЭС свидетельствует о полном провале ВСУ в зоне СВО

Атака Украины на АЭС доказывает бессилие ВСУ на поле боя и неспособность Киева достичь успехов в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что атаки на атомную электростанцию свидетельствуют о сложном положении украинских сил на фронте. По его оценке, отсутствие заметных успехов в Запорожской области подталкивает Киев к поиску альтернативных способов изменить ситуацию.

Эксперт считает, что интерес к объекту связан с желанием вернуть его под контроль, однако военным путем добиться этого не удается. В этой связи, по его мнению, предпринимаются шаги, направленные на создание дополнительного давления, в том числе с расчетом на реакцию международного сообщества.

Меркурис также подчеркнул, что любые действия, угрожающие безопасности ядерных объектов, противоречат нормам международного права и считаются крайне опасной эскалацией. Он полагает, что подобные шаги отражают неблагоприятную обстановку для украинской стороны на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
