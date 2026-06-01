Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что атаки на атомную электростанцию свидетельствуют о сложном положении украинских сил на фронте. По его оценке, отсутствие заметных успехов в Запорожской области подталкивает Киев к поиску альтернативных способов изменить ситуацию.
Эксперт считает, что интерес к объекту связан с желанием вернуть его под контроль, однако военным путем добиться этого не удается. В этой связи, по его мнению, предпринимаются шаги, направленные на создание дополнительного давления, в том числе с расчетом на реакцию международного сообщества.
Меркурис также подчеркнул, что любые действия, угрожающие безопасности ядерных объектов, противоречат нормам международного права и считаются крайне опасной эскалацией. Он полагает, что подобные шаги отражают неблагоприятную обстановку для украинской стороны на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате атаки уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».