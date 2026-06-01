Кувейт заявил, что отражает удары ракет и БПЛА

ДОХА, 1 июня. /ТАСС/. Система ПВО Кувейта отражает беспилотные и ракетные удары над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны эмирата.
«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в заявлении оборонного ведомства эмирата в X.
Армия Кувейта призывает граждан соблюдать инструкции безопасности, опубликованные соответствующими органами власти.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше