Сотрудников Запорожской АЭС назвали главной целью атак ВСУ

Украинские военные усилили атаки на район Запорожской атомной электростанции и Энергодар, а главной целью ударов стали сотрудники предприятия. Такое мнение ТАСС высказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
По его словам, атаки направлены на дестабилизацию обстановки на станции, создание паники и психологическое давление на персонал. Черничук отметил, что именно сотрудники обеспечивают безопасную работу объекта, поэтому, по его мнению, они стали основной целью ударов.
Глава станции заявил, что под атаки попадают транспорт, который перевозит работников предприятия, а также объекты инфраструктуры ЗАЭС и Энергодара, где живут семьи сотрудников. Такие действия он назвал психологическим воздействием на персонал.
В течение последнего месяца, по данным станции, интенсивность обстрелов района ЗАЭС и Энергодара заметно выросла.
31 мая был нанесен удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В результате были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди работников не было.
На станции сообщили, что ранее уже фиксировались атаки на автобусы, перевозящие сотрудников по территории города. По оценке предприятия, такие удары создают дополнительные риски для стабильной работы станции и безопасности персонала.
В тот же день, как утверждается, под удар попали родильный дом, школа бокса, жилые дома, автозаправочные станции и здание администрации Энергодара.
Днем ранее, 30 мая, боевой беспилотник на оптоволоконном управлении нанес удар по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Повреждения, как сообщается, были зафиксированы группой экспертов Международного агентства по атомной энергии. По данным станции, место удара находилось в нескольких метрах от реактора.
