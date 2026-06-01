Президент Сирии попросил Трампа снять санкции

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные события и обстановку на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба канцелярии сирийского президента в соцсети X, аш-Шараа заявил американскому коллеге, что снятие санкций США окажет существенную помощь Сирии.

Источник: AP 2024

По словам сирийского лидера, отмена оставшихся ограничительных мер станет ключевым шагом для восстановления экономической активности в стране и улучшения условий жизни граждан. Аш-Шараа также отметил, что это будет способствовать привлечению инвестиций в регион.

В пресс-службе уточнили, что Дональд Трамп в ответ выразил заинтересованность в развитии событий в регионе и акцентировал важность стабильности процессов восстановления Сирии. Стороны договорились о поддержании контактов в будущем.

Ранее значительная часть жестких американских санкций в отношении Сирии была отменена после смены власти в стране. В частности, была разрешена передача сирийской стороне товаров и технологий гражданского назначения из США. Часть санкционных мер продолжает действовать.

