Командир Саян: ВС РФ уничтожили гаубицу М101 ВСУ в Сумской области

Военный рассказал, что цель поразили при помощи FPV-дронов.

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили замаскированную гаубицу американского производства М101 ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Саян.

«Воздушная разведка обнаружила гаубицу М101 ВСУ, замаскированную в одном из лесных массивов. Через командный пункт мы получили координаты и направили на цель расчеты дронов, которые дежурили в воздухе. Путем слаженной работы расчетов FPV-дронов цель была полностью уничтожена», — рассказал командир взвода БПЛА.

Саян добавил, что специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления ВСУ. «Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону в Сумской области», — отметил командир взвода БПЛА.

