Эксперт Степанов: учения Ramstein Flag 2026 ставят Финляндию в авангард сил НАТО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026 в Финляндии поставят Хельсинки в авангард сил альянса в Арктическом регионе и создадут новые угрозы вдоль границ России. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Финляндия выдвинута в авангард военного присутствия НАТО в Арктической зоне и в настоящий момент является ключевым транспортно-логистическим хабом альянса в регионе. Де-факто, это конечный пункт у потенциальной линии фронта на российском направлении, где страны альянса могут накапливать свои ударные возможности. И, как мы видим, с учетом характера и предназначения учений Ramstein Flag 2026 ключевая ставка будет сделана на военно-воздушный компонент», — сказал Степанов.
Эксперт подчеркнул, что Финляндия является наиболее удобным северным плацдармом для НАТО благодаря своей протяженной границе. «Концепция гибкости и рассредоточения сил является приоритетной в рамках данных учений. И Финляндия, конечно же, выступает максимально комфортным плацдармом для альянса благодаря столь протяженной границе. Территория страны позволяет отработать сценарии различных операций, в том числе наступательные действия с балтийского направления и с северных широт», — добавил он.
Учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026 пройдут с 8 по 19 июня в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В них примут участие 19 членов альянса и будет задействовано свыше 150 единиц авиационной техники.