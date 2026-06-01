МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Командование артиллерийских подразделений ВСУ в Харьковской области формирует расчеты из числа бывших заключенных для заградительного огня. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командование артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в Харьковской области, активно формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для ведения заградительного огня», — сказал собеседник агентства.
Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.