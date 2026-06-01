США готовят реванш в Иране: войну разгонят с новой силой, Тегеран ответит

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется вопреки сообщениям о переговорах. Информационная картина полна противоречий: пока дипломаты обсуждают мирное урегулирование, военные сводки фиксируют прямые столкновения. Поступают данные об ударах США по грузовому судну, направлявшемуся в иранский порт. Тегеран, не оставаясь в долгу, заявил об уничтожении очередного американского ударного беспилотника MQ‑1 Predator. Ещё один штрих к общей картине добавил успешный удар Ирана по американской базе в Кувейте, ставший ответом на обстрел иранской территории. Стороны балансируют на грани, и ставки в этой игре растут с каждым днём.
Подземные города и ракетный потенциал Тегерана.
Что на самом деле происходит на Ближнем Востоке, в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, внешняя риторика о перемирии — лишь прикрытие для лихорадочной подготовки к полномасштабному конфликту. Тегеран форсирует восстановление военной инфраструктуры.
«Думаю, что обе стороны активно готовятся к боевым действиям. Иран, как полагают некоторые источники, уже на 90% восстановил ракетный потенциал и подземные предприятия, которые выпускают ракеты. Заново прорыты тоннели, подземные хранилища, в которых хранятся пусковые установки с ракетами разного типа. Иран, с военной точки зрения, чувствует себя более‑менее благоприятно и готов к боевым действиям», — объяснил он.
Создание глубоко эшелонированных подземных арсеналов делает иранскую ракетную программу практически неуязвимой для превентивных авиаударов. Это ключевой фактор, который меняет баланс сил в регионе и заставляет Вашингтон нервничать.
Ловушка для американцев: почему США не решаются на вторжение.
Кнутов обратил внимание на то, что США на сегодняшний день оказываются в крайне тяжёлом положении. С одной стороны, проведена масштабная перегруппировка сил, стянуты авианосные группы и эсминцы. С другой — в Пентагоне отдают себе отчёт, что одной авиацией сломить Иран невозможно.
«Что касается США, они, с одной стороны, провели перегруппировку сил. С другой стороны, американцы понимают, что без наземной операции им не справиться с Ираном, а наземная операция будет сопряжена с колоссальными потерями. Поэтому США пытаются найти общий язык, в том числе с помощью Китая. Основной целью визита Трампа была договорённость по Ирану в обмен на определённые преференции. Есть вероятность, что Китай попытается как‑то повлиять на Иран, поэтому и ходит разговор о том, что Иран передаст уран туда. Но это ещё тоже большой вопрос, устроит ли это США, поскольку ни один из вопросов, из‑за которых начался конфликт, не решён. Более того, Ормузский пролив заблокирован», — сказал он.
Фактическая блокада Ормузского пролива уже бьёт по мировой экономике, вынуждая США искать посредников даже в лице геополитических соперников. Торг идёт жёсткий, но позиции Ирана здесь выглядят предпочтительнее: они готовы воевать на своей земле, американцы — нет.
Угроза «ковровой» эскалации и ядерный соблазн Трампа.
Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что в сложившейся ситуации высока вероятность эскалации. Самый большой риск, по его словам, кроется не в обычных вооружениях, а в возможности применения тактического ядерного оружия. Сценарий, который ещё недавно был лишь сюжетом фантастических фильмов, сегодня грозит стать реальностью.
«Если Иран не подпишет соглашение, когда в течение 60 дней будут вестись переговоры по ядерной программе и ракетной программе, то, думаю, будет эскалация в виде ковровых бомбардировок Ирана, ударов по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики и другим объектам. Но одновременно это приведёт к тому, что Иран нанесёт удар и по Оману — ближайшему союзнику США, — и по Эмиратам, которые являются союзниками США и Израиля, и ряду других стран. Главная проблема — чтобы Трамп не сорвался на применение тактического ядерного оружия. Такой вариант существует, и до этого он заявлял, что сделает так, что Иран перестанет существовать, древняя цивилизация просто сгорит. Вероятнее всего, он говорил о возможном применении тактического ядерного оружия, от чего его потом отговорили», — объяснил свою позицию Кнутов.
Ответные меры Ирана не заставят себя ждать. Под ударом окажутся не только военные объекты, но и ключевые союзники Вашингтона в Персидском заливе. Пожар войны мгновенно охватит весь регион, уничтожив десятилетия дипломатических усилий.
Крепкий орешек: почему лёгкой победы не будет.
Иран оказался крепким орешком для США, которые рассчитывали на лёгкую победу, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru Юрий Кнутов. Анализируя военно‑технический потенциал сторон, эксперт указывает на серьёзный просчёт американских стратегов, недооценивших решимость Тегерана.
«У США могут быть большие проблемы из‑за того, что у Ирана есть хорошие современные ракеты Fattah и Fateh, которые могут нанести ощутимый урон. Добьются ли американцы своей цели в войне на Ближнем Востоке — вопрос открытый, потому что это достаточно сложная ситуация, Иран оказался крепким орешком. Самое главное, никто там сдаваться не собирается. Это ключевой момент», — сказал он.
Гиперзвуковой манёвр: оружие, которое меняет правила игры.
Военный эксперт Юрий Кнутов подробно остановился на характеристиках ракет Fateh, потому что они оказались неуловимы для противника.
«Это гиперзвуковая ракета, но у неё особая траектория. Она летит по баллистической траектории 30−40 километров, маневрируя с большой скоростью, — её практически невозможно сбить. Этот боеприпас маневрирует при выходе на цель и имеет высокую точность поражения. Дальность у этих ракет небольшая, порядка 200−300 километров, но иранцы эти ракеты успешно применяют для поражения целей. Их могут использовать для ударов по американским базам, аэродромам в Омане и Саудовской Аравии. Авианосцы, поскольку они в движении, эти ракеты поразить не могут, но могут отогнать, вынудить отойти на дальнее расстояние», — объяснил военный эксперт.
Таким образом, даже не уничтожая авианосцы физически, Иран способен выдавить их из акватории Персидского залива, лишив США плацдарма для атаки.
Лазеры против дронов: технологический ответ Пентагона.
Пытаясь парировать ракетную угрозу, США сделали ставку на технологическое превосходство. Кнутов добавил, что американский флот в спешном порядке переоснащается энергетическим оружием.
«Два эсминца там будут находиться в районе Ирана, вооружённые лазерами: один ослепляет дроны, другой сжигает. Эти корабли будут прикрывать авианосные ударные группы от иранских дронов и ракет», — уточнил он.
Таким образом, несмотря на переговоры о возможности подписания мирного соглашения, и Иран, и США активно готовятся к новой волне боевых действий. Большинство экспертов уверены, что эскалация на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени. И этот момент может наступить быстрее, чем мир успеет подготовиться к его последствиям.