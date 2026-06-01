Бывший министр строительства Приангарья стал и.о. зампреда правительства Забайкалья

Алексей Емелюков родился в Иркутской области. В 2015 году мужчина окончил Иркутский государственный университет по направлению «Юриспруденция», после чего получил квалификацию магистра «Государственного и муниципального управления» и «Юриспруденция». Алексей Емелюков начал свою карьеру в сфере строительства в 2017 году. Мужчина занимал различные должности в министерстве строительства, дорожного хозяйства Приангарья.