Бывший министр строительства Приангарья стал и.о. зампреда правительства Забайкалья

IrkutskMedia, 1 июня. Бывший министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков с 1 июня назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Было подписано соответствующее распоряжение. В новой должности Алексей Емелюков будет отвечать за строительную сферу региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
Алексей Емелюков родился в Иркутской области. В 2015 году мужчина окончил Иркутский государственный университет по направлению «Юриспруденция», после чего получил квалификацию магистра «Государственного и муниципального управления» и «Юриспруденция». Алексей Емелюков начал свою карьеру в сфере строительства в 2017 году. Мужчина занимал различные должности в министерстве строительства, дорожного хозяйства Приангарья.
Бывший и.о. зампреда правительства Забайкалья Михаил Заиченко покинул должность по собственному желанию 31 мая.
Напомним, что указом президента РФ Владимира Путина герой России, бывший заместитель главы Иркутской области Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.