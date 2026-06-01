CNN: Иран восстановил большую часть ракетных баз с помощью бульдозеров и самосвалов

По оценкам американской разведки, Иран стремительно восстанавливает ключевой военный потенциал: возобновляет производство беспилотников, заменяет уничтоженные пусковые установки и производственные мощности. Как полагает старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета Тимур Кадышев, произошедшее «выявляет сложность применения военных мер против Ирана». Он отмечает, что для нанесения ударов по базам и обрушения входов в них использовалось очень сложное и дорогостоящее оружие, а восстановление было произведено с помощью простейшей техники — «всего лишь бульдозеров».