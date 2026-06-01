Мошенники подделывают голоса директоров школ с помощью ИИ

Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта имитируют голоса директоров школ и деканов, требуя у родителей выпускников деньги, сообщил руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Об этом Голендяев рассказал РИА Новости.
По его словам, в 2026 году появилась новая схема: звонки с голосовыми фейками от классных руководителей или деканатов. Мошенники просят перевести средства якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф.
«Используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана», — пояснил юрист.
Также активизировалась схема с предоплатой за съёмку выпускного: в соцсетях предлагают дешёвую профессиональную фото- и видеосъёмку, берут деньги заранее и не являются на мероприятие.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT рассказал, чтобы защитить детей от телефонных мошенников, нужно заранее объяснить им схемы обмана и выработать правила безопасности.