В Красноярске стартовала акция «Выбираю чистый воздух»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные в краевой столице стартовал новый сезон всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Мероприятия проходят в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Торжественный старт акции дал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Он отметил, что акция уже пять лет объединяет людей, которые поддерживают экологию, спорт и здоровый образ жизни, и помогает популяризировать отказ от личного транспорта на бензине в пользу более экологичных решений.
Красноярцы приняли участие в забегах на дистанции 5 километров и «Экокилометр». Всего вместе они преодолели более 900 «чистых» километров, поддержав цели акции по улучшению экологической обстановки.
«В прошлом году мы заняли первое место в номинации “Город-лидер” и громко заявили всей стране: Красноярску нужен чистый воздух. Сегодня с нами на связи Минусинск, Ачинск, Лесосибирск и Норильск. Мы уже прошли значительную часть пути, и при такой поддержке обязательно добьемся значимых результатов», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
В пресс-службе минэкологии добавляют. что спортивная программа прошла совместно с «Зеленым марафоном» Сбербанка. Для участников организовали детские забеги на 500 метров и 1 километр, взрослые дистанции 4,2 и 10 километров, а также инклюзивный маршрут и соревнования по северной ходьбе. Победители получили медали и призы.
Отметим, что акция «Выбираю чистый воздух» продлится до 7 сентября. За это время в городах края пройдут десятки спортивных, экологических и просветительских мероприятий.