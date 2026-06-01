В Туве по округу на праймериз «Единой России» лидирует Герой РФ Куулар

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Министр по делам молодежи Тувы Герой России Буян Куулар лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в республике.
Согласно результатам, опубликованным на сайте предварительного голосования, Куулар набрал 28 920 голосов по одномандатному округу.
Буян Куулар родился в Туве. Он служит в разведывательном батальоне 55-й гвардейской мотострелковой горной бригады. В 2024 году был удостоен звания Героя России. В декабре 2025 года назначен министром молодежной политики республики.
